Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля

Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля

2026-02-02T09:10+0300

binance

coinmarketcap

финансы

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тысяч долларов, достигнув минимального значения с начала апреля, а затем поднялась чуть выше этой отметки, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.02 мск дешевел на 4,26% за сутки - до 75 378 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 74 604 доллара, ниже 75 тысяч долларов показатель опускался впервые с 9 апреля 2025 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,09% - в среднем до 75 344 доллара. Динамика также приводится за сутки.

