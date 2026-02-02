Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/bitkoin-867111574.html
Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля
Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля - 02.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля
Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тысяч долларов, достигнув минимального значения с начала апреля, а затем поднялась чуть выше этой... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T09:10+0300
2026-02-02T09:10+0300
binance
coinmarketcap
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859183634_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_aa88451bac56762024bd474cd2daf69a.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тысяч долларов, достигнув минимального значения с начала апреля, а затем поднялась чуть выше этой отметки, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.02 мск дешевел на 4,26% за сутки - до 75 378 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 74 604 доллара, ниже 75 тысяч долларов показатель опускался впервые с 9 апреля 2025 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,09% - в среднем до 75 344 доллара. Динамика также приводится за сутки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859183634_0:5:2465:1853_1920x0_80_0_0_a73cc289f93ddd29df57ee716dff08cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
binance, coinmarketcap, финансы
Binance, CoinMarketCap, Финансы
09:10 02.02.2026
 
Стоимость биткоина снизилась до минимума с начала апреля

Стоимость биткоина утром снизилась до $75 тыс, достигнув минимума с начала апреля

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИЗолото и биткоин
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Золото и биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром опускалась ниже 75 тысяч долларов, достигнув минимального значения с начала апреля, а затем поднялась чуть выше этой отметки, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.02 мск дешевел на 4,26% за сутки - до 75 378 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 74 604 доллара, ниже 75 тысяч долларов показатель опускался впервые с 9 апреля 2025 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,09% - в среднем до 75 344 доллара. Динамика также приводится за сутки.
 
BinanceCoinMarketCapФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала