Британия намерена возобновить переговоры по SAFE
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE - 02.02.2026, ПРАЙМ
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T01:27+0300
2026-02-02T01:27+0300
2026-02-02T01:27+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
В прошлом году британская сторона признала неудачу в переговорах. Издание Politico в конце ноября 2025 года со ссылкой на европейские источники сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE.
"Европе, включая Соединенное Королевство, требуется делать больше в области безопасности и обороны... Это требует от нас обратить свой взгляд на схемы по типу SAFE и другие для того, чтобы понять, существует ли какой-либо способ для нашего более тесного взаимодействия", - приводит слова Стармера издание Observer.
Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
