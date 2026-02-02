https://1prime.ru/20260202/britanija-867105842.html

Британия намерена возобновить переговоры по SAFE

Британия намерена возобновить переговоры по SAFE

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности. В прошлом году британская сторона признала неудачу в переговорах. Издание Politico в конце ноября 2025 года со ссылкой на европейские источники сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE. "Европе, включая Соединенное Королевство, требуется делать больше в области безопасности и обороны... Это требует от нас обратить свой взгляд на схемы по типу SAFE и другие для того, чтобы понять, существует ли какой-либо способ для нашего более тесного взаимодействия", - приводит слова Стармера издание Observer. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.

2026

