Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260202/britanija-867105842.html
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE - 02.02.2026, ПРАЙМ
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T01:27+0300
2026-02-02T01:27+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
лондон
кир стармер
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867105842.jpg?1769984834
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности. В прошлом году британская сторона признала неудачу в переговорах. Издание Politico в конце ноября 2025 года со ссылкой на европейские источники сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE. "Европе, включая Соединенное Королевство, требуется делать больше в области безопасности и обороны... Это требует от нас обратить свой взгляд на схемы по типу SAFE и другие для того, чтобы понять, существует ли какой-либо способ для нашего более тесного взаимодействия", - приводит слова Стармера издание Observer. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, лондон, кир стармер, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Кир Стармер, ЕС, Politico
01:27 02.02.2026
 
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE

Премьер Британии Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в SAFE

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании возобновить переговоры об участии страны в в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
В прошлом году британская сторона признала неудачу в переговорах. Издание Politico в конце ноября 2025 года со ссылкой на европейские источники сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE.
"Европе, включая Соединенное Королевство, требуется делать больше в области безопасности и обороны... Это требует от нас обратить свой взгляд на схемы по типу SAFE и другие для того, чтобы понять, существует ли какой-либо способ для нашего более тесного взаимодействия", - приводит слова Стармера издание Observer.
Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНКир СтармерЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала