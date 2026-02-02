https://1prime.ru/20260202/chehija-867105562.html

В Чехии сворачивают добычу каменного угля

В Чехии сворачивают добычу каменного угля

02.02.2026 Добычу каменного угля сворачивают в Чехии, тем самым завершая 250-летнюю историю его разведки и добычи в стране, сообщает чешский портал Novinky.

ПРАГА, 2 фев - ПРАЙМ. Добычу каменного угля сворачивают в Чехии, тем самым завершая 250-летнюю историю его разведки и добычи в стране, сообщает чешский портал Novinky. По данным портала, смена из 50 шахтеров, отработав последнюю смену, в воскресенье поднялась на поверхность из шахты ČSM, расположенной в поселке Стонава в Карвинском районе на северо-востоке Чехии. "Разведка угля в этом районе началась примерно в 1775 году. Первая зарегистрированная добыча относится к 1782 году и составила одну тысячу тонн за весь год. Сегодня мы также добудем около тысячи тонн, и на этом работа будет закрыта. Это просто перестало быть экономически выгодным", - сказал заместитель руководителя производства и технологий горнодобывающей компании OKD, которой принадлежит шахта ČSM, Петр Шкорпик. По словам Шкорпика, горнодобывающая компания OKD выплатит увольняющимся сотрудникам выходное пособие на общую сумму более 500 миллионов крон (около 24 миллионов долларов). В зависимости от рабочего стажа шахтеров в среднем это составит 11 месячных зарплат. Одновременно с уходом основных сотрудников большинство горнодобывающих подрядчиков также прекратят свою деятельность в OKD. Добровольная программа OKD "Новая смена" должна помочь в переквалификации увольняющимся сотрудникам, еще не достигшим пенсионного возраста. Она действует с 2014 года и с тех пор ею воспользовались более одной тысячи сотрудников горнодобывающей компании. Программа помогает оказавшимся без работы шахтерам освоить новую профессию или начать собственный бизнес. Добыча каменного угля на северо-востоке Чехии в последние десятилетия приходила в упадок из-за своей нерентабельности. Как указывает портал, техническая ликвидация шахты ČSM займет около трех лет, одновременно с этим уже начинается разработка бизнес-плана на период до 2050 года, например намечено развитие программы по улавливанию и использованию шахтного газа. Шахта ČSM была самой молодой в регионе. Первая вагонетка выехали здесь за углем 19 декабря 1968 года на глубине 570 метров. На шахте в среднем добывалось 2,18 миллиона тонн угля в год. В 2012 году на шахте ČSM было добыто наибольшее количество угля в ее истории - 2,87 миллиона тонн. В общей сложности к концу прошлого года на шахте было добыто почти 124,3 миллиона тонн угля. Длина поезда, перевозящего такое количество угля, составила бы около 35 тысяч километров. "Чехия больше не зависит от каменного угля в энергетическом секторе, потребителей коксующегося угля можно пересчитать по пальцам одной руки, а перспективы экспорта очень скудны. Оставшиеся подземные запасы больше не являются экономически или технически пригодными для эксплуатации, и, учитывая длительное отсутствие программ подготовки шахтеров, мы не можем продолжать нанимать квалифицированный персонал", - заявил порталу генеральный директор компании OKD Роман Сикора.

