Число соцкоординаторов фонда "Защитники Отечества" превысило 4,4 тысячи

2026-02-02T06:16+0300
2026-02-02T06:16+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Число социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" по итогам 2025 года превысило 4,4 тысячи человек, из них тысяча - ветераны СВО и члены их семей, сообщает пресс-служба фонда. "По итогам 2025 года число социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" превысило 4,4 тысячи человек. Более одной тысячи из них - ветераны специальной военной операции и члены семей защитников", - говорится в сообщении. Социальные координаторы сопровождают ветеранов спецоперации и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты. "Социальные координаторы - это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов - это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить", - отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
общество , рф, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
06:16 02.02.2026
 
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Число социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" по итогам 2025 года превысило 4,4 тысячи человек, из них тысяча - ветераны СВО и члены их семей, сообщает пресс-служба фонда.
"По итогам 2025 года число социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" превысило 4,4 тысячи человек. Более одной тысячи из них - ветераны специальной военной операции и члены семей защитников", - говорится в сообщении.
Социальные координаторы сопровождают ветеранов спецоперации и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.
"Социальные координаторы - это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов - это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить", - отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
 
