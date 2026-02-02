https://1prime.ru/20260202/delo-867116700.html

В Ростове-на-Дону рассмотрят дела обвиняемых в хищении 2,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Два суда рассмотрят дела семерых обвиняемых в хищении 2,2 миллиарда рублей, выделенных Десятому подшипниковому заводу (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ. В ноябре СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гендиректора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). "Дело в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешовых направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, а в отношении Борисова, Дьяченко и Захарцова - в Советский районный суд Ростова-на-Дону", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере. По данным СК, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Сухомлин, Волков и Кулешов были отправлены в СИЗО, Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находились под домашним арестом.

