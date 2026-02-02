https://1prime.ru/20260202/dostavka-867114663.html

Логисты рассказали о типичных сбоях в доставке перед китайским Новым годом

2026-02-02T11:53+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Сроки доставки товаров между Россией и Китаем начали увеличиваться, это является прямым следствием системных сбоев в преддверии предпраздничного периода в Поднебесной, рассказал РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. "Сроки доставки уже начали увеличиваться, что является прямым следствием системных сбоев, характерных для предпраздничного периода в Китае. Проблема развивается по цепочке: сначала фабрики начинают сворачивать отгрузки за 10–14 дней до официальной даты праздника, затем массовый отъезд персонала замедляет обработку грузов на складах консолидации, и в итоге на погранпереходах и в портах образуются очереди из ожидающих отправки контейнеров", - сказал Коптев. Он добавил, что для заказов, размещенных в конце января, задержки в преддверии китайского Нового года становятся практически неизбежными, поэтому маркетплейсы и транспортные компании уже сейчас закладывают в свои плановые сроки дополнительные 5–10 дней на прохождение границы и таможенных процедур.​ Китайский Новый год в 2026 году отмечают с 17 февраля по 3 марта. Праздник считает государственным в ряде азиатских стран. В связи с этим в государствах вводятся выходные.

