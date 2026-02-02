https://1prime.ru/20260202/dragmetally-867116520.html

Аналитик объяснил одновременный обвал стоимости драгметаллов и криптовалют

Аналитик объяснил одновременный обвал стоимости драгметаллов и криптовалют

2026-02-02T13:21+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Драгметаллы и криптовалюты растут в условиях избытка денег в мировой экономике, однако сигналы касаемо кандидатуры на пост нового главы ФРС США понизили риски избытка ликвидности и привели к одновременному сильному падению стоимости драгметаллов и курсов криптовалют, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Драгметаллы в прошлую пятницу показали рекордный за сессию обвал котировок. В частности, дневное падение цены серебра в моменте превышало 35%, золота – 12%. Биткоин за прошедшие выходные рухнул примерно на 10%. В понедельник падение стоимости указанных активов продолжается, хотя и меньшими темпами. "Исторически наблюдалась небольшая закономерность: при росте драгметаллов и после остановки их роста через несколько месяцев начинала расти в цене и крипта. Изначально биткоин воспринимался как резервный актив, аналогичный цифровому золоту", - говорит ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Динамику цен на драгметаллы и криптовалюты в мире связывает то, что она является функцией состояния глобальной финансовой ликвидности. Чем больше предложение денег в мировой экономике, тем больше стоимость и драгметаллов, и криптовалют, они как бы абсорбируют избыточную ликвидность. Также их объединяет ограниченное предложение. Криптовалюты даже иногда называют электронным золотом", - поясняет Суверов. Между тем в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. "Эта новость снизила беспокойство инвесторов по вопросу независимости Федрезерва, довлевшее над рынком в последние месяцы. Монетарная политика в США при нем вряд ли будет супермягкой, как того хочет Трамп. В частности, инвесторы вспоминают, что Уолш был сторонником уменьшения баланса ФРС во время ковида", - говорит Суверов. "Таким образом, ультрамягкой денежной политики в Америке не ожидается, и абсорбировать драгметаллам и крипте будет мало чего. Это и стало триггером одновременного снижения цен и на драгметаллы, и на криптовалюты", - резюмирует он.

