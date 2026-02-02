Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник - 02.02.2026
В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник
В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник - 02.02.2026, ПРАЙМ
В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник
Неопознанный дрон упал несколько дней назад на территории военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши, сообщает радиостанция RadioZet. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T22:08+0300
2026-02-02T22:09+0300
ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Неопознанный дрон упал несколько дней назад на территории военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши, сообщает радиостанция RadioZet. "В минувшую среду на военную часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения", - говорится в сообщении. Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Оно занимается сбором информации и контролирует радиопространство на северо-востоке Польши. По данным радиостанции, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала за летящим над ней беспилотным летательным аппаратом. Дрон в какой-то момент упал на базу примерно в 70 метрах от склада вооружения. Отмечается, что после падения летательного аппарата его отнесли в помещение воинской части. "Дрон мог продолжать работать и собирать данные. По процедуре, его следует накрыть сеткой или брезентом и не трогать", - говорится в сообщении.
22:08 02.02.2026 (обновлено: 22:09 02.02.2026)
 
В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник

RadioZet: на территорию военной части в Мазовецком воеводстве Польши упал дрон

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг
Польский флаг - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Польский флаг. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Неопознанный дрон упал несколько дней назад на территории военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши, сообщает радиостанция RadioZet.
"В минувшую среду на военную часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения", - говорится в сообщении.
Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Оно занимается сбором информации и контролирует радиопространство на северо-востоке Польши.
По данным радиостанции, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала за летящим над ней беспилотным летательным аппаратом. Дрон в какой-то момент упал на базу примерно в 70 метрах от склада вооружения.
Отмечается, что после падения летательного аппарата его отнесли в помещение воинской части. "Дрон мог продолжать работать и собирать данные. По процедуре, его следует накрыть сеткой или брезентом и не трогать", - говорится в сообщении.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с БПЛА
30 сентября 2025, 12:37
 
ПОЛЬШАВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала