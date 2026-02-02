https://1prime.ru/20260202/dron-867133700.html

В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник

В Польше на военную часть упал неопознанный беспилотник

польша

в мире

ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Неопознанный дрон упал несколько дней назад на территории военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши, сообщает радиостанция RadioZet. "В минувшую среду на военную часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения", - говорится в сообщении. Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Оно занимается сбором информации и контролирует радиопространство на северо-востоке Польши. По данным радиостанции, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала за летящим над ней беспилотным летательным аппаратом. Дрон в какой-то момент упал на базу примерно в 70 метрах от склада вооружения. Отмечается, что после падения летательного аппарата его отнесли в помещение воинской части. "Дрон мог продолжать работать и собирать данные. По процедуре, его следует накрыть сеткой или брезентом и не трогать", - говорится в сообщении.

польша

польша, в мире