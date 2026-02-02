https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867129663.html
Российский рынок акций закрылся снижением
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,51%, до 2 768,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,22%, до 1 158,62 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,18%, до 1 132,34 пункта.
