Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130756.html
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера - 02.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T19:45+0300
2026-02-02T19:46+0300
банки
финансы
великобритания
кир стармер
кирилл дмитриев
рфпи
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_c0330143d5627c84102cd6d329d2b6bf.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера. "Кир Стармер должен уйти в отставку", - написал Дмитриев в соцсети X. В январе глава РФПИ провел в той же соцсети опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
https://1prime.ru/20260201/kallas-867104085.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1965_1920x0_80_0_0_1ba6adf8a391d118d4828c4c461982e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, великобритания, кир стармер, кирилл дмитриев, рфпи, в мире
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, РФПИ, В мире
19:45 02.02.2026 (обновлено: 19:46 02.02.2026)
 
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера

Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера.
"Кир Стармер должен уйти в отставку", - написал Дмитриев в соцсети X.
В январе глава РФПИ провел в той же соцсети опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Высказывание Каллас о России вызвало недовольство на Западе
Вчера, 23:01
 
БанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерКирилл ДмитриевРФПИВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала