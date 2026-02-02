Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера

https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130756.html
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера. "Кир Стармер должен уйти в отставку", - написал Дмитриев в соцсети X. В январе глава РФПИ провел в той же соцсети опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
