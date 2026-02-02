https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130756.html

Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера

Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера - 02.02.2026, ПРАЙМ

Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T19:45+0300

2026-02-02T19:45+0300

2026-02-02T19:46+0300

банки

финансы

великобритания

кир стармер

кирилл дмитриев

рфпи

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405270_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_c0330143d5627c84102cd6d329d2b6bf.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера. "Кир Стармер должен уйти в отставку", - написал Дмитриев в соцсети X. В январе глава РФПИ провел в той же соцсети опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.

великобритания

банки, финансы, великобритания, кир стармер, кирилл дмитриев, рфпи, в мире