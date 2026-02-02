https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867133084.html

Биржи Европы закрылись ростом

Биржи Европы закрылись ростом

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник, инвесторы оценивают статистические данные, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15% относительно предыдущего закрытия - до 10 341,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,67%, до 8 181,17 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 24 797,52 пункта. Британский индекс FTSE 100 сегодня также обновлял в течение дня исторический максимум, достигнув 10 347,85 пункта. Аналитики обратили внимание на статистические данные. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. На общую картину торгов влияют и корпоративные новости. Норвежская компания Equinor продаст местной Vista Energy свою долю активов в Аргентине, за исключением шельфовых, за 1,1 миллиард долларов, следует из релиза компании.

