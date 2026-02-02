https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867133084.html
Биржи Европы закрылись ростом
Биржи Европы закрылись ростом - 02.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник, инвесторы оценивают статистические данные, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T21:47+0300
2026-02-02T21:47+0300
2026-02-02T21:47+0300
рынок
индексы
европа
аргентина
dax
equinor
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник, инвесторы оценивают статистические данные, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15% относительно предыдущего закрытия - до 10 341,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,67%, до 8 181,17 пункта, немецкий DAX - на 1,05%, до 24 797,52 пункта. Британский индекс FTSE 100 сегодня также обновлял в течение дня исторический максимум, достигнув 10 347,85 пункта. Аналитики обратили внимание на статистические данные. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. На общую картину торгов влияют и корпоративные новости. Норвежская компания Equinor продаст местной Vista Energy свою долю активов в Аргентине, за исключением шельфовых, за 1,1 миллиард долларов, следует из релиза компании.
https://1prime.ru/20260202/es-867132610.html
европа
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, европа, аргентина, dax, equinor
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, АРГЕНТИНА, DAX, Equinor
Биржи Европы закрылись ростом
Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня