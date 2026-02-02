Японские эксперты подняли редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров

https://1prime.ru/20260202/eksperty-867108378.html
2026-02-02T05:28+0300
ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Японские эксперты смогли успешно поднять редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров в исключительной экономической зоне страны в районе острова Минамитори, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёхэй Мацумото.
"Сегодня поступила информация о том, что с использованием исследовательского судна "Тикю" удалось поднять редкоземельный ил с глубины шесть тысяч метров", - написал Мацумото на своей странице в соцсетях, уточнив также, что подробный пресс-релиз от Агентства по морским и земным наукам и технологиям Японии (JAMSTEC) ожидается 3 февраля.
Научно-исследовательское судно "Тикю" вышло 12 января из порта Симидзу и с конца месяца вело работы в восточной части Тихого океана. Оно должно прибыть обратно в порт 14 февраля.
Необитаемый остров Минамитори является самым восточным островом Японии. Административно он относится к Токио и используется силами самообороны.
Проект по добыче редкоземельных илов с большой глубины рассматривается как часть усилий Японии по диверсификации источников редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей промышленности.
