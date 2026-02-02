Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе громко высказались об Эпштейне и России - 02.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260202/epshteyn-867126524.html
На Западе громко высказались об Эпштейне и России
На Западе громко высказались об Эпштейне и России - 02.02.2026, ПРАЙМ
На Западе громко высказались об Эпштейне и России
Соединенное королевство хочет выдать скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна за российского агента, заявил профессор Университета... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:10+0300
2026-02-02T17:10+0300
общество
сша
запад
нью-йорк
мировая экономика
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Соединенное королевство хочет выдать скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна за российского агента, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Британская пропаганда пытается дать Эпштейну образ российского агента несмотря на то, что все улики указывают на его связь с США и Израилем", — написал он.Накануне газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
сша
запад
нью-йорк
общество , сша, запад, нью-йорк, мировая экономика
Общество , США, ЗАПАД, Нью-Йорк, Мировая экономика
17:10 02.02.2026
 
На Западе громко высказались об Эпштейне и России

Дизен: Великобритания хочет выдать Эпштейна за российского агента

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Соединенное королевство хочет выдать скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна за российского агента, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Британская пропаганда пытается дать Эпштейну образ российского агента несмотря на то, что все улики указывают на его связь с США и Израилем", — написал он.
Накануне газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал панику на Западе
ОбществоСШАЗАПАДНью-ЙоркМировая экономика
 
 
