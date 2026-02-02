Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они признают". На Западе сделали внезапное заявление об Эпштейне и России - 02.02.2026
"Они признают". На Западе сделали внезапное заявление об Эпштейне и России
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Издание Daily Mail, не располагая доказательствами, активно пытается намекнуть на возможную связь России с делом широко известного в негативном ключе американского финансиста Джеффри Эпштейна, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. "Газета Daily Mail отчаянно пытается установить связь между Эпштейном и Путиным. Уже с первых абзацев становится ясно, что у Daily Mail нет никаких доказательств, подтверждающих их провокационный заголовок, рассчитанный на привлечение внимания. Они даже сами это признают, заявляя, что никакие документы не связывают Путина с Эпштейном", — написал он.Накануне газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признаёт отсутствие каких-либо документальных подтверждений этому. В пятницу заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учётом последней публикации общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включающих документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в данную деятельность (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Он платил им сотни долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
США, ЗАПАД, Нью-Йорк
21:11 02.02.2026
 
"Они признают". На Западе сделали внезапное заявление об Эпштейне и России

Христофору: у Daily Mail нет доказательств причастности России к делу Эпштейна

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Издание Daily Mail, не располагая доказательствами, активно пытается намекнуть на возможную связь России с делом широко известного в негативном ключе американского финансиста Джеффри Эпштейна, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Газета Daily Mail отчаянно пытается установить связь между Эпштейном и Путиным. Уже с первых абзацев становится ясно, что у Daily Mail нет никаких доказательств, подтверждающих их провокационный заголовок, рассчитанный на привлечение внимания. Они даже сами это признают, заявляя, что никакие документы не связывают Путина с Эпштейном", — написал он.
Накануне газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признаёт отсутствие каких-либо документальных подтверждений этому.
В пятницу заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учётом последней публикации общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включающих документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в данную деятельность (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Он платил им сотни долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
