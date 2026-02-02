https://1prime.ru/20260202/es-867120941.html

ЕС опубликовал регламент о полном запрете импорта российского СПГ

ЕС опубликовал регламент о полном запрете импорта российского СПГ - 02.02.2026, ПРАЙМ

ЕС опубликовал регламент о полном запрете импорта российского СПГ

Регламент о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года официально... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T15:30+0300

2026-02-02T15:30+0300

2026-02-02T15:41+0300

газ

рф

запад

москва

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_71f9e7955a77e51c072e778d20b93c98.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – ПРАЙМ. Регламент о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года официально опубликован в Официальном журнале ЕС. Регламент (ЕС) 2026/261 Европейского парламента и Совета от 26 января 2026 года о поэтапном прекращении импорта российского природного газа и подготовке к поэтапному отказу от импорта российской нефти, об улучшении мониторинга потенциальной энергетической зависимости и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 2017/1938 опубликован. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

рф

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, запад, москва, владимир путин, ес