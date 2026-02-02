https://1prime.ru/20260202/es-867132610.html

Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России

россия

мировая экономика

урсула фон дер ляйен

ес

ек

БРЮССЕЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "В среду постпреды могут заслушать Еврокомиссию по содержанию 20-го пакета санкций", - сообщил собеседник агентства. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время, его хотят утвердить к концу февраля.

