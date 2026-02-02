https://1prime.ru/20260202/es-867132610.html
Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России - 02.02.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T21:29+0300
2026-02-02T21:29+0300
2026-02-02T21:29+0300
россия
мировая экономика
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "В среду постпреды могут заслушать Еврокомиссию по содержанию 20-го пакета санкций", - сообщил собеседник агентства. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет представлен в ближайшее время, его хотят утвердить к концу февраля.
https://1prime.ru/20260202/sanktsii-867119630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, урсула фон дер ляйен, ес, ек
РОССИЯ, Мировая экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
Еврокомиссия может в среду представить предложения по 20-му пакету санкций против России