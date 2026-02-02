https://1prime.ru/20260202/es-867133545.html

Постпреды стран ЕС ускоренно готовят новый кредит Киеву

Постпреды стран ЕС ускоренно готовят новый кредит Киеву

БРЮССЕЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник вечером обсуждают переговорный мандат с Европарламентом по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, следует из повестки встречи. Сообщается, что на заседании, которое стартовало в 17.00 по местному времени (19.00 мск), обсуждается только одна большая тема: пакет решений по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, для которого требуются предварительные переговоры и одобрение Европарламента. Постоянные представители стран ЕС обсуждают пакет решений, включая изменение многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, запуск нового кредитного инструмента для Украины на 2026–2027 годы и корректировку механизма Ukraine Facility. Эти шаги открывают путь к переговорам с Европейским парламентом и позволяют утвердить решения ускоренной письменной процедурой. Если в понедельник прийти к единой позиции не удастся, постпреды продолжат обсуждения в среду. Ранее Еврокомиссия заявляла, что хочет начать выплаты из нового кредита Киеву в апреле этого года.

