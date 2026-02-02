Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды стран ЕС ускоренно готовят новый кредит Киеву - 02.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260202/es-867133545.html
Постпреды стран ЕС ускоренно готовят новый кредит Киеву
финансы
мировая экономика
киев
украина
ес
финансы, мировая экономика, киев, украина, ес
Финансы, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, ЕС
22:00 02.02.2026 (обновлено: 22:01 02.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник вечером обсуждают переговорный мандат с Европарламентом по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, следует из повестки встречи.
Сообщается, что на заседании, которое стартовало в 17.00 по местному времени (19.00 мск), обсуждается только одна большая тема: пакет решений по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, для которого требуются предварительные переговоры и одобрение Европарламента.
Постоянные представители стран ЕС обсуждают пакет решений, включая изменение многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, запуск нового кредитного инструмента для Украины на 2026–2027 годы и корректировку механизма Ukraine Facility. Эти шаги открывают путь к переговорам с Европейским парламентом и позволяют утвердить решения ускоренной письменной процедурой.
Если в понедельник прийти к единой позиции не удастся, постпреды продолжат обсуждения в среду.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что хочет начать выплаты из нового кредита Киеву в апреле этого года.
Источник рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
ФинансыМировая экономикаКиевУКРАИНАЕС
 
 
