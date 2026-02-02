https://1prime.ru/20260202/evro-867116202.html

Евро дорожает к доллару после выхода статистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару после выхода статистики из еврозоны - 02.02.2026, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару после выхода статистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару в понедельник днем после выхода статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T13:20+0300

2026-02-02T13:20+0300

2026-02-02T13:20+0300

рынок

торги

сша

германия

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару в понедельник днем после выхода статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару растет до 1,1863 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1850 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 154,80 иены с уровня прошлого закрытия в 154,77 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,1% - до 97,09 пункта. Инвесторы обращают внимание на вышедшую ранее в понедельник европейскую статистику. Так, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре. А показатель в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,1 пункта с декабрьских 47 пунктов, предварительно ожидался показатель на уровне 48,7 пункта. При этом показатель во Франции вырос в январе до максимального спустя три года и семь месяцев значения в 51,2 пункта с 50,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 51 пункта. Позднее в понедельник будут опубликованы данные об индексе деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что в январе показатель вырос до 48,3% с 47,9% месяцем ранее.

сша

германия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, германия, франция, ес