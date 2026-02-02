https://1prime.ru/20260202/evropa-867105421.html

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Попытки покорить Россию дважды в истории приводили к распаду объединенной Европы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор."Европа была единой при Наполеоне Бонапарте. Отчасти Наполеон безрассудно упустил возможность объединения и лидерство в России. В следующий раз Европа объединилась при Адольфе Гитлере, но он тоже вторгся в Россию и упустил свой шанс. Иными словами, если у вас нет фигуры, которая могла бы распоряжаться всеми ресурсами хотя бы одной из стран и, эффективно объединяя остальные страны, принуждать их к союзу, а затем использовать их в унисон, то единства в Европе не будет", — заявил он.Макгрегор также высказал сомнения относительно перспектив Европы при нынешней стратегии, реализуемой европейскими лидерами."Европейцы были готовы сотрудничать и подчиняться США, потому что их приводила в ужас сама мысль, что им придется подчиняться другому европейцу. Эти мелкие склоки и ненависть были своего рода оправданием того, что США делали то, что хотели, а не то, что было в их интересах. Ситуация безнадежная. <…> Пока поколение беспомощных европейских глобалистов не уйдет с политической арены, я не думаю, что что-то изменится", — отметил эксперт.Россия в последние годы сталкивается с ростом активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания угрозы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил НАТО в Европе и заявляла, что готова к диалогу, но на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.

