"Привело к катастрофе": в США раскрыли аферу против России
2026-02-02T02:27+0300
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европа решительно настроена на использование Украины в стратегической игре по ослаблению России, такое мнение заявил в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трамп не хочет вести острую конкуренцию в сфере безопасности с Россией. На самом деле, администрация Трампа, скорее, стремится к хорошим отношениям с Россией... Ведь у США есть мощный структурный стимул сосредоточиться на Восточной Азии и позволить европейцам самим договариваться с Россией", — заявил он.Кроме того, профессор указал на неблагоприятное положение Европы, возникшее из-за собственной агрессивной стратегии, хотя в этом зачастую обвиняют Москву."На мой взгляд, Россия не представляла угрозы для Европы. Но европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что привело к катастрофе. <…> В итоге европейцы оказались в положении, когда стали воспринимать Россию как смертельную угрозу. Поэтому они глубоко привержены использованию Украины как тарана, чтобы ослабить Россию, поскольку видят российскую угрозу на каждом шагу", — пояснил Миршаймер.В последние годы Россия замечает беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс развивает инициативы, заявляя, что тем самым сдерживает агрессию. Москва неоднократно заявляла о своей обеспокоенности расширением присутствия блока в Европе. Министерство иностранных дел выражает готовность к равноправному диалогу с НАТО, но при отказе Запада от политики милитаризации региона.
