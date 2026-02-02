Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией - 02.02.2026
https://1prime.ru/20260202/finlyandiya-867126653.html
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией - 02.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией
Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:20+0300
2026-02-02T17:20+0300
мировая экономика
финляндия
украина
фридрих мерц
эммануэль макрон
мид
ес
сергей лавров
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES."Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать", — утверждает она.По мнению Кивиниеми, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
финляндия
украина
москва
мировая экономика, финляндия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, мид, ес, сергей лавров, общество, москва
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, МИД, ЕС, Сергей Лавров, Общество , МОСКВА
17:20 02.02.2026
 
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией

Экс-премьер Финляндии Кивиниеми: финнам придется возобновить отношения с РФ

Флаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES.
"Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать", — утверждает она.
По мнению Кивиниеми, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Мировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАФридрих МерцЭммануэль МакронМИДЕССергей ЛавровОбществоМОСКВА
 
 
