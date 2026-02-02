https://1prime.ru/20260202/finlyandiya-867126653.html

В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией

Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES. | 02.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES."Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать", — утверждает она.По мнению Кивиниеми, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.

