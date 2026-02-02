Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12% - 02.02.2026, ПРАЙМ
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12%
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12% - 02.02.2026, ПРАЙМ
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12%
Средняя ставка в топ-20 банках РФ по полугодовому вкладу выросла на 0,08 процентного пункта, до 14,12%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Средняя ставка в топ-20 банках РФ по полугодовому вкладу выросла на 0,08 процентного пункта, до 14,12%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За неделю в период с 26 января по 2 февраля 2026 года средние ставки по некоторым вкладам в крупнейших банках перешли к росту… средняя ставка в топ-20 по полугодовому вкладу выросла на 0,08 п.п., до 14,12%, средняя ставка по вкладу на 1,5 года – на 0,12 п.п., до 11,46%, средняя ставка по двухлетнему вкладу – на 0,09 п.п., до 11,22%", - говорится в сообщении. Средняя ставка по трехлетнему вкладу не изменилась (10,56%). Средняя ставка по трехмесячному и годовому вкладу снизилась на 0,03 процентного пункта каждая (до 14,52% и 12,95% годовых соответственно). По данным "Финуслуг", ставки по вкладам повысили два банка из топ-20 (в пределах 0,1-1,56 процентного пункта), три банка – снизили (-0,2-0,6 процентного пункта), также говорится там. На заседании 19 декабря ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
16:53 02.02.2026
 
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12%

Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 банков выросла до 14,12%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
