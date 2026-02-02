https://1prime.ru/20260202/finuslugi-867125907.html
Средняя ставка по полугодовому вкладу выросла до 14,12%
2026-02-02T16:53+0300
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Средняя ставка в топ-20 банках РФ по полугодовому вкладу выросла на 0,08 процентного пункта, до 14,12%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За неделю в период с 26 января по 2 февраля 2026 года средние ставки по некоторым вкладам в крупнейших банках перешли к росту… средняя ставка в топ-20 по полугодовому вкладу выросла на 0,08 п.п., до 14,12%, средняя ставка по вкладу на 1,5 года – на 0,12 п.п., до 11,46%, средняя ставка по двухлетнему вкладу – на 0,09 п.п., до 11,22%", - говорится в сообщении. Средняя ставка по трехлетнему вкладу не изменилась (10,56%). Средняя ставка по трехмесячному и годовому вкладу снизилась на 0,03 процентного пункта каждая (до 14,52% и 12,95% годовых соответственно). По данным "Финуслуг", ставки по вкладам повысили два банка из топ-20 (в пределах 0,1-1,56 процентного пункта), три банка – снизили (-0,2-0,6 процентного пункта), также говорится там. На заседании 19 декабря ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
финансы, банки, рф
