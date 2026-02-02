Фьючерсы Уолл-стрит снижаются

https://1prime.ru/20260202/fyuchersy-867121345.html

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются с началом новой недели, и основные торги могут открыться падением исходя из котировок акций технологических компаний на предторгах, свидетельствуют биржевые котировки. По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 49 987 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,77%, до 25 472,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 6 934,75 пунктов. В понедельник инвесторы оценивают удешевление технологических и связанных с искусственным интеллектом акций компаний на предторгах. Так, акции компании Oracle Corp. дешевеют на 1,18% на опасениях по поводу того, окупятся ли масштабные инвестиции в разработку искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Блумберг, Oracle планирует привлечь от 45 до 50 миллиардов долларов в этом году для создания дополнительных мощностей облачной инфраструктуры, что отражает масштаб финансирования, необходимого для обеспечения такого роста. Кроме того, акции Nvidia дешевеют на предторгах на 1,79%. Как передает газета The Wall Street Journal, это произошло после сообщений о том, что переговоры с OpenAI зашли в тупик. Речь идет о соглашении, представленном в сентябре, в рамках которого Nvidia планировала инвестировать до 100 миллиардов долларов в обучение и запуск новых моделей искусственного интеллекта OpenAI. По данным источников газеты, обсуждение соглашения не продвинулось дальше начальной стадии из-за сомнений внутри Nvidia относительно бизнес-модели OpenAI, а также беспокойства насчет конкуренции со стороны таких компаний, как Google.

