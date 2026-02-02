Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/fyuchersy-867121345.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются - 02.02.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются с началом новой недели, и основные торги могут открыться падением исходя из котировок акций... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T15:18+0300
2026-02-02T15:18+0300
рынок
торги
акции
nvidia
oracle
the wall street journal
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются с началом новой недели, и основные торги могут открыться падением исходя из котировок акций технологических компаний на предторгах, свидетельствуют биржевые котировки. По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 49 987 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,77%, до 25 472,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,45%, до 6 934,75 пунктов. В понедельник инвесторы оценивают удешевление технологических и связанных с искусственным интеллектом акций компаний на предторгах. Так, акции компании Oracle Corp. дешевеют на 1,18% на опасениях по поводу того, окупятся ли масштабные инвестиции в разработку искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Блумберг, Oracle планирует привлечь от 45 до 50 миллиардов долларов в этом году для создания дополнительных мощностей облачной инфраструктуры, что отражает масштаб финансирования, необходимого для обеспечения такого роста. Кроме того, акции Nvidia дешевеют на предторгах на 1,79%. Как передает газета The Wall Street Journal, это произошло после сообщений о том, что переговоры с OpenAI зашли в тупик. Речь идет о соглашении, представленном в сентябре, в рамках которого Nvidia планировала инвестировать до 100 миллиардов долларов в обучение и запуск новых моделей искусственного интеллекта OpenAI. По данным источников газеты, обсуждение соглашения не продвинулось дальше начальной стадии из-за сомнений внутри Nvidia относительно бизнес-модели OpenAI, а также беспокойства насчет конкуренции со стороны таких компаний, как Google.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, nvidia, oracle, the wall street journal, nasdaq composite
Рынок, Торги, Акции, Nvidia, Oracle, The Wall Street Journal, Nasdaq Composite
15:18 02.02.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются, дешевеют акции компаний технологического сектора

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются с началом новой недели, и основные торги могут открыться падением исходя из котировок акций технологических компаний на предторгах, свидетельствуют биржевые котировки.
По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 49 987 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,77%, до 25 472,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 6 934,75 пунктов.
В понедельник инвесторы оценивают удешевление технологических и связанных с искусственным интеллектом акций компаний на предторгах.
Так, акции компании Oracle Corp. дешевеют на 1,18% на опасениях по поводу того, окупятся ли масштабные инвестиции в разработку искусственного интеллекта.
Как сообщает агентство Блумберг, Oracle планирует привлечь от 45 до 50 миллиардов долларов в этом году для создания дополнительных мощностей облачной инфраструктуры, что отражает масштаб финансирования, необходимого для обеспечения такого роста.
Кроме того, акции Nvidia дешевеют на предторгах на 1,79%. Как передает газета The Wall Street Journal, это произошло после сообщений о том, что переговоры с OpenAI зашли в тупик. Речь идет о соглашении, представленном в сентябре, в рамках которого Nvidia планировала инвестировать до 100 миллиардов долларов в обучение и запуск новых моделей искусственного интеллекта OpenAI.
По данным источников газеты, обсуждение соглашения не продвинулось дальше начальной стадии из-за сомнений внутри Nvidia относительно бизнес-модели OpenAI, а также беспокойства насчет конкуренции со стороны таких компаний, как Google.
 
РынокТоргиАкцииNvidiaOracleThe Wall Street JournalNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала