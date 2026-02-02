Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января - 02.02.2026
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января из Единой системы газоснабжения российским потребителям – 51,275 миллиарда кубометров,... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T11:02+0300
2026-02-02T11:08+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января из Единой системы газоснабжения российским потребителям – 51,275 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" в январе установил новый исторический рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения. По оперативным данным, российским потребителям поставлено 51,275 миллиарда кубометров газа. При этом 14 дней подряд – с 15 по 28 января – поставки шли на максимальных для этих суток уровнях", – говорится в сообщении компании.Уточняется, что предыдущий максимум достигнут в январе позапрошлого года – 50,971 миллиарда кубометров газа. Таким образом, он был превышен на 0,6%.Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, отметили в компании."Газпром" к нынешней зиме создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 миллиарда кубометров – это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли.
2026
11:02 02.02.2026 (обновлено: 11:08 02.02.2026)
 
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января

"Газпром" установил рекорд января поставок газа потребителям в РФ в 51,2 млрд кубометров

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января из Единой системы газоснабжения российским потребителям – 51,275 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Газпром" в январе установил новый исторический рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения. По оперативным данным, российским потребителям поставлено 51,275 миллиарда кубометров газа. При этом 14 дней подряд – с 15 по 28 января – поставки шли на максимальных для этих суток уровнях", – говорится в сообщении компании.
Уточняется, что предыдущий максимум достигнут в январе позапрошлого года – 50,971 миллиарда кубометров газа. Таким образом, он был превышен на 0,6%.
Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, отметили в компании.
"Газпром" к нынешней зиме создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 миллиарда кубометров – это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли.
 
