"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января
"Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа для января из Единой системы газоснабжения российским потребителям – 51,275 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" в январе установил новый исторический рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения. По оперативным данным, российским потребителям поставлено 51,275 миллиарда кубометров газа. При этом 14 дней подряд – с 15 по 28 января – поставки шли на максимальных для этих суток уровнях", – говорится в сообщении компании.Уточняется, что предыдущий максимум достигнут в январе позапрошлого года – 50,971 миллиарда кубометров газа. Таким образом, он был превышен на 0,6%.Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, отметили в компании."Газпром" к нынешней зиме создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 миллиарда кубометров – это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли.
