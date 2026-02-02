https://1prime.ru/20260202/gensek-867107873.html
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики
ПЕКИН, 2 фев - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее", - заявил Ермеркбаев.
Он отметил, что "такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой ШОС".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
