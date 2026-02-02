https://1prime.ru/20260202/gensek-867107873.html

Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики - 02.02.2026, ПРАЙМ

Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T04:40+0300

2026-02-02T04:40+0300

2026-02-02T04:40+0300

экономика

мировая экономика

белоруссия

индия

иран

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867107873.jpg?1769996416

ПЕКИН, 2 фев - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее", - заявил Ермеркбаев. Он отметил, что "такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой ШОС". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

белоруссия

индия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, белоруссия, индия, иран, шос