Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах - 02.02.2026, ПРАЙМ
Генсек ШОС рассказал о росте доли национальных валют в расчетах
2026-02-02T05:31+0300
2026-02-02T05:31+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
индия
иран
шос
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Удельный вес национальных валют в расчетах между странами ШОС в последние годы растет, что помогает снизить зависимость от какой-то одной валюты, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "В последние годы в ШОС последовательно растет удельный вес национальных валют в расчетах, что играет важную роль в укреплении экономических связей и снижении зависимости от какой-то одной валюты. Ряд стран ШОС уже активно используют в расчетах национальные валюты", - заявил Ермекбаев. Он отметил, что "этот процесс требует времени и зависит от множества факторов". "В 2022–2025 годах в этих целях стороны реализовывали Дорожную карту государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - указал генсек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
05:31 02.02.2026
 
