https://1prime.ru/20260202/gensek-867109076.html
Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке
Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке - 02.02.2026, ПРАЙМ
Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке
Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T06:23+0300
2026-02-02T06:23+0300
2026-02-02T06:33+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
индия
иран
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867109076.jpg?1770003237
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Что касается единой валюты ШОС, то такой вопрос пока не стоит в повестке дня", - заявил Ермекбаев. Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
белоруссия
индия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белоруссия, индия, иран, шос
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, ИРАН, ШОС
Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке
РИА Новости: Ермекбаев заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке дня ШОС
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Что касается единой валюты ШОС, то такой вопрос пока не стоит в повестке дня", - заявил Ермекбаев.
Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.