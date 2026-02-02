https://1prime.ru/20260202/gensek-867109076.html

Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке

Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке - 02.02.2026, ПРАЙМ

Генсек ШОС заявил, что вопрос единой валюты пока не стоит на повестке

Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T06:23+0300

2026-02-02T06:23+0300

2026-02-02T06:33+0300

экономика

мировая экономика

белоруссия

индия

иран

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867109076.jpg?1770003237

ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Вопрос единой валюты Шанхайской организации сотрудничества не стоит на повестке, приоритет - создание гибкой системы расчетов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Что касается единой валюты ШОС, то такой вопрос пока не стоит в повестке дня", - заявил Ермекбаев. Он подчеркнул, что "приоритетом остается создание гибкой, устойчивой и диверсифицированной системы расчетов, которая будет опираться на потребности государств-членов и способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

белоруссия

индия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, белоруссия, индия, иран, шос