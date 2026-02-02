Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных - 02.02.2026
В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных
В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных - 02.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1... | 02.02.2026
2026-02-02T12:15+0300
2026-02-02T12:15+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
росфинмониторинг
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860631288_0:1215:2592:2673_1920x0_80_0_0_e85bcf17006c0665b2623df1f942897a.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. "Я озвучу свое личное мнение - поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе, использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Росфинмониторинг в пятницу сообщил РИА Новости, что ведет работу над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". В свою очередь в Минфине также отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".
финансы, россия, анатолий аксаков, росфинмониторинг, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Росфинмониторинг, Минфин, Госдума
В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.
"Я озвучу свое личное мнение - поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе, использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Росфинмониторинг в пятницу сообщил РИА Новости, что ведет работу над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг".
В свою очередь в Минфине также отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".
 
