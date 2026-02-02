https://1prime.ru/20260202/gosduma-867115588.html

В Госдуме поддержали инициативу о лимите на внесение наличных

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. "Я озвучу свое личное мнение - поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе, использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Росфинмониторинг в пятницу сообщил РИА Новости, что ведет работу над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". В свою очередь в Минфине также отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".

