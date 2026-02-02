В ГД внесли законопроект о продаже изъятого у коррупционеров жилья

https://1prime.ru/20260202/gosduma-867133238.html

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов из разных фракций и сенатор Константин Басюк внесли в Госдуму законопроект, направленный на упрощение продажи изъятых у коррупционеров жилых помещений, следует из базы данных нижней палаты парламента. Действующий закон о приватизации государственного и муниципального имущества разрешает продавать изъятое у коррупционеров жилье, рыночная стоимость которого на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, определенную исходя из размера общей площади жилого помещения, умноженного на среднюю цену одного квадратного метра жилья в регионе. "Но только 8% квартир соответствуют этому критерию", - отмечает в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия"). Поэтому законопроектом это ограничение снимается и исключается необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов. Абрамченко обращает внимание, что в реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до двух лет, но его реально сократить до шести месяцев, считает она. "С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - отметила вице-спикер. Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил журналистам, что, если законопроект будет принят, также расширится определение того, что именно считается жилыми помещениями. "В тексте прямо перечисляют: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. То есть проводится соответствие с терминологией Жилищного кодекса", - подчеркнул он. При этом меняется логика вовлечения жилья в продажу, продолжил глава комитета. "По проекту такие жилые помещения и доли в них продаются по установленным правилам за исключением объектов, которые могут быть включены в жилищный фонд социального использования либо специализированный жилищный фонд. Критерии такого включения предлагается установить правительству России", - сообщил Гаврилов. А исключение обязательной паузы между несостоявшимися торгами сократит сроки повторного выставления на торги имущества, полагает он. Согласно пояснительной записке, в казне России сейчас находится 273 жилых помещения, поступивших в жилищный фонд РФ на основании судебных актов. Общая площадь этих помещений составляет порядка 40,9 тысячи квадратных метров, а их кадастровая стоимость превышает 1,82 миллиарда рублей. Из них 212 жилых помещений обращены в доход РФ в связи с признанием их имуществом, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений, 61 жилое помещение - по иным основаниям. При этом из 63 объектов, по которым оценивали рыночную стоимость по коррупционной категории, критериям для продажи соответствовали только пять.

