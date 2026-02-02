Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе вырос до 49,4 пункта

https://1prime.ru/20260202/indeks-867111677.html
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе вырос до 49,4 пункта с 48,1 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global в январе составил 49,4 пункта по сравнению с 48,1 пункта в декабре. Последние данные свидетельствуют о незначительном ухудшении состояния производственного сектора, но оно было самым слабым за время текущего восьмимесячного спада", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
