финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россия
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков порекомендовал россиянам инвестировать консервативно - открывать вклады. "Я бы действовал консервативно - пока во вклады, сейчас финансовый рынок оживет, и очевидно доходность на финансовом рынке будет расти, в связи со снижением ключевой ставки и в связи с тем, что мы фондовый рынок будем активно развивать и защищать инвесторов, поэтому фондовый рынок будет интересен... сегодня я бы предложил во вклады, краткосрочные, но через несколько месяцев перейти на фондовых рынок", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Депутат также добавил, что сегодня стоит аккуратно относится к инвестированию в золото. "Аккуратнее, не спешим",- сказал он. По его словам, интерес к этому финансовому инструменту вырос со стороны финансовых рынков. "Сегодня можно покупать не золото, а право на золото, причем право может измеряться одним миллиграммом, в зависимости от средств, которые у вас есть на руках. Это все проходит в электронной форме - покупается и продается в любой момент, также вы можете материализовать - превратить в реальное золото. Такие технологии уже работают на рынке", - пояснил он. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд.
финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия
15:07 02.02.2026
 
Аксаков посоветовал россиянам вкладывать деньги в депозиты

Аксаков порекомендовал россиянам инвестировать консервативно, открывая вклады

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков порекомендовал россиянам инвестировать консервативно - открывать вклады.
"Я бы действовал консервативно - пока во вклады, сейчас финансовый рынок оживет, и очевидно доходность на финансовом рынке будет расти, в связи со снижением ключевой ставки и в связи с тем, что мы фондовый рынок будем активно развивать и защищать инвесторов, поэтому фондовый рынок будет интересен... сегодня я бы предложил во вклады, краткосрочные, но через несколько месяцев перейти на фондовых рынок", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых.
Депутат также добавил, что сегодня стоит аккуратно относится к инвестированию в золото. "Аккуратнее, не спешим",- сказал он.
По его словам, интерес к этому финансовому инструменту вырос со стороны финансовых рынков. "Сегодня можно покупать не золото, а право на золото, причем право может измеряться одним миллиграммом, в зависимости от средств, которые у вас есть на руках. Это все проходит в электронной форме - покупается и продается в любой момент, также вы можете материализовать - превратить в реальное золото. Такие технологии уже работают на рынке", - пояснил он.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут, ставя рекорд за рекордом. Показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара за тройскую унцию 29 января, впрочем, после этого началась коррекция, и 30 января биржевая стоимость золота впервые с 22 января опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию. В то же время за январь золото подорожало на 8,9%, продемонстрировав 7 месяцев роста подряд.
 
Заголовок открываемого материала