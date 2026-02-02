В Японии назвали успешным поднятие редкоземельного ила

https://1prime.ru/20260202/japonija-867108893.html

ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Японское правительство считает значимым результатом успешное поднятие редкоземельного ила с глубины около шести тысяч метров в акватории острова Минамитори, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Масанао Одзаки. "Прежде всего, то, что удалось поднять редкоземельный ил с глубины около шести тысяч метров, является для нас очень радостным результатом", - подчеркнул он. Ранее в понедельник министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёхэй Мацумото написал на своей странице в соцсети X, что специалистам исследовательского судна "Тикю" удалось поднять редкоземельный ил с большой глубины. Одзаки, в свою очередь, подчеркнул, что подробности, включая содержание редкоземельных элементов в образцах, пока находятся на стадии уточнения, однако, "успех подъема из глубин на этапе исследований является значимым достижением также с точки зрения экономической безопасности и комплексного освоения океана". "Для выхода на промышленный уровень необходимо подтвердить весь процесс - от подъема редкоземельного ила до его разделения и очистки, а также проверить экономическую целесообразность", - добавил он. Научно-исследовательское судно "Тикю" вышло 12 января из порта Симидзу и с конца месяца вело работы в восточной части Тихого океана. Оно должно прибыть обратно в порт 14 февраля. Необитаемый остров Минамитори является самым восточным островом Японии. Административно он относится к Токио и используется силами самообороны. Проект по добыче редкоземельных илов с большой глубины рассматривается как часть усилий Японии по диверсификации источников редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей промышленности.

