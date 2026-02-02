https://1prime.ru/20260202/jurist-867106758.html

Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком - 02.02.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T03:18+0300

2026-02-02T03:18+0300

2026-02-02T03:18+0300

общество

бизнес

россия

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867106758.jpg?1769991521

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет - в размере 100% среднего заработка", - отмечает юрист. В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше уже будет учитываться и страховой стаж. Так, при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка. При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа. Размер пособия в зависимости от страхового стажа определяется следующим образом: при стаже от восьми и более лет - 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% среднего заработка, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка. Средний заработок рассчитывается за два последних календарных года и ограничен максимальными пределами (которые устанавливаются на каждый год).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, superjob