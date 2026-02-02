https://1prime.ru/20260202/katar-867105776.html
Катар вложит еще $2 млрд в программу поощрения венчурных компаний
Катар вложит еще $2 млрд в программу поощрения венчурных компаний - 02.02.2026, ПРАЙМ
Катар вложит еще $2 млрд в программу поощрения венчурных компаний
Катарское инвестиционное управление (QIA) вложит еще два миллиарда долларов в программу поощрения венчурных компаний к инвестициям в Катар, сообщил на открытии... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T01:24+0300
2026-02-02T01:24+0300
2026-02-02T01:24+0300
бизнес
финансы
экономика
катар
доха
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867105776.jpg?1769984651
ДОХА, 2 фев - ПРАЙМ. Катарское инвестиционное управление (QIA) вложит еще два миллиарда долларов в программу поощрения венчурных компаний к инвестициям в Катар, сообщил на открытии Web Summit в Дохе премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Я рад объявить о расширении "Фонда фондов", созданного на основе программы Катарского инвестиционного управления с капиталом в размере одного миллиарда долларов, мы расширяем вложения в эту программу на два миллиарда долларов", - сказал Аль Тани.
Эта программа была создана для поощрения венчурных компаний к инвестициям в Катар, содействия развитию более сильной предпринимательской среды в стране и диверсификации его экономики.
катар
доха
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, катар, доха
Бизнес, Финансы, Экономика, КАТАР, Доха
Катар вложит еще $2 млрд в программу поощрения венчурных компаний
Катар вложит еще два миллиарда долларов в программу поощрения венчурных компаний
ДОХА, 2 фев - ПРАЙМ. Катарское инвестиционное управление (QIA) вложит еще два миллиарда долларов в программу поощрения венчурных компаний к инвестициям в Катар, сообщил на открытии Web Summit в Дохе премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Я рад объявить о расширении "Фонда фондов", созданного на основе программы Катарского инвестиционного управления с капиталом в размере одного миллиарда долларов, мы расширяем вложения в эту программу на два миллиарда долларов", - сказал Аль Тани.
Эта программа была создана для поощрения венчурных компаний к инвестициям в Катар, содействия развитию более сильной предпринимательской среды в стране и диверсификации его экономики.