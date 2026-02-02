https://1prime.ru/20260202/khimprom-866916127.html

Химпром-2026: три направления, которые определят следующее десятилетие

Химпром-2026: три направления, которые определят следующее десятилетие - 02.02.2026, ПРАЙМ

Химпром-2026: три направления, которые определят следующее десятилетие

Российская химическая промышленность в 2026 году встает перед важным выбором. Период экстренной адаптации к санкционному давлению закончился, рынок... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T05:05+0300

2026-02-02T05:05+0300

2026-02-02T05:05+0300

мнения аналитиков

промышленность

китай

малайзия

индия

роспотребнадзор

россельхознадзор

химическая промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866916127.jpg?1769997905

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российская химическая промышленность в 2026 году встает перед важным выбором. Период экстренной адаптации к санкционному давлению закончился, рынок стабилизировался, и теперь государству и бизнесу нужно решить: создаем ли мы свои технологически независимые производства или просто открываем двери для новых импортных брендов.Государство сделало свою ставку: до 2027 года в отраслевые программы по химии, фармацевтике и созданию новых материалов направят 170 млрд рублей. Однако эффективность этих инвестиций зависит от жесткой фокусировки на трех критических направлениях — малотоннажной химии, автоматизации и собственной компонентной базе. Все эти направления связаны между собой и работают только в комплексе.Направление первое: малотоннажная химия как основаМалотоннажная химия — это "невидимый фундамент" экономики. Речь идет о продуктах, чей объем выпуска измеряется не миллионами тонн, а килограммами, но без которых останавливаются конвейеры фармгигантов и лаборатории биобезопасности. К 2026 году стало очевидно: именно здесь находится главная точка уязвимости.Сегодня дефицит таких мощностей в России составляет около 600 тысяч тонн в год. Речь идет о высокочистых растворителях, реагентах для ПЦР-диагностики, колонках для хроматографии и государственных стандартных образцах (ГСО) для контроля качества лекарств. Без них невозможно подтвердить безопасность ни одного продукта питания или медицинского препарата.На глобальном рынке эти ниши контролирует узкий клуб игроков. Чтобы ликвидировать зависимость от них к 2030 году, России необходимо запустить 50-60 специализированных гибких производств мощностью от 10 до 40 тысяч тонн. Инвестиционный цикл здесь длинный — до 5 лет, а требования к качеству продукта исключают возможность быстрого и дешевого запуска. Однако именно малотоннажная химия является одним из гарантов того, что в случае новых геополитических шоков наши системы контроля и жизнеобеспечения не окажутся парализованными.Направление второе: автоматизация как быстрый рывокПока малотоннажная химия требует многолетних инвестиций, автоматизация дает быстрый эффект — кратный рост производительности без строительства новых заводов. Автоматизированные станции подготовки образцов позволяют одному оператору контролировать несколько линий, заменяя 3-4 человек. Роботизированные ячейки объединяют приборы в единый цикл, работают с опасными веществами 24/7. Системы на базе ИИ распределяют потоки в десятки тысяч проб, с чем человек-диспетчер физически не справится.Драйверами спроса тут выступают фармзаводы, медлаборатории, госслужбы контроля (Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветслужба) — им нужны миллионы тестов для биобезопасности и продконтроля. Компании, которые первыми выстроят полный контур автоматизации — от станций первичной подготовки проб до цифрового управления потоками, — совершат качественный скачок. Они перестанут быть просто "сервисными центрами" и превратятся в высокотехнологичные производства с предсказуемой экономикой.Направление третье: компонентная база как гарант независимостиПожалуй, самое болезненное для химпрома направление — развитие собственной элементной базы и комплектующих. Первая волна импортозамещения 2022–2024 годов прошла в режиме "переклейки ярлыков": на место западных брендов пришли игроки из Китая, Индии, Малайзии. У них колоссальные масштабы производства и возможность демпинговать, захватывая российский рынок.Проблема в том, что многие отечественные проекты все еще базируются на импортных контроллерах, моторах и модулях связи. Это создает иллюзию суверенитета. В случае глобального дефицита чипов или компонентов азиатские производители в первую очередь обеспечат собственных игроков, а российские площадки встанут.В сложном оборудовании (хроматографы, масс-спектрометры, секвенаторы) сейчас доля импорта 70-90%, и снижение даже на 10-15 п.п. к 2030 году будет считаться успехом. В реагентах для молекулярной биологии (импортозависимость на уровне 80-85%) барьеров меньше, и российскую долю можно нарастить на 20-25 п.п. В общелабораторном оборудовании (импорт 50%) замещение идет быстрее всего, так как западная техника становится неремонтопригодной из-за отсутствия запчастей, что вынуждает заказчиков переходить на локальные аналоги.Факторы рискаТрансформацию отрасли тормозят три фактора. Во-первых, кадровый голод: нехватка специалистов вроде инженеров-приборостроителей, технологов синтеза, операторов автоматизированных систем сдерживает любые инвестиционные проекты. Во-вторых, инерция сертификации: медленные бюрократические процедуры не дают отечественным разработкам дойти до массового рынка. Пока продукт проходит все инстанции, рынок успевает обзавестись альтернативными поставщиками, и возвращать клиентов потом в разы сложнее. В-третьих — инфраструктурные разрывы: когда производство компонентов отстает от сборки приборов, а выпуск реагентов не успевает за запросами лабораторий. Направления химической промышленности развиваются с разной скоростью и часто без координации.Прогноз развитияОкно возможностей, открытое для российского химпрома, не будет распахнутым вечно. Азиатские корпорации стремительно адаптируются к нашим стандартам и агрессивно захватывают доли рынка. Если отечественные производители не займут критические ниши в ближайшие 2–3 года, входной билет в индустрию подорожает десятикратно.К концу 2026 года станет ясно, удалось ли превратить антикризисный план в работающую индустрию. Успех будет измеряться не количеством освоенных миллиардов, а технологической глубиной. Настоящий суверенитет — это не просто сборка приборов на российских заводах, а контроль над всей цепочкой: от синтеза сложной молекулы реагента до проектирования собственных электронных модулей управления. Только так отрасль сможет гарантировать безопасность страны, не оглядываясь на экспортные лицензии и смену валютных курсов. В противном случае российский химпром рискует навсегда остаться в позиции покупателя, который лишь сменил логотипы на оборудовании, но так и не обзавелся собственными технологиями.Автор – президент многопрофильного холдинга "ХимМed" Николай Цурков

https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540832.html

китай

малайзия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Николай Цурков https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862023258_0:213:855:1067_100x100_80_0_0_a7dd46b93ba5092ae357dd04373b6aa2.jpg

Николай Цурков https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862023258_0:213:855:1067_100x100_80_0_0_a7dd46b93ba5092ae357dd04373b6aa2.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Цурков https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862023258_0:213:855:1067_100x100_80_0_0_a7dd46b93ba5092ae357dd04373b6aa2.jpg

мнения аналитиков, промышленность, китай, малайзия, индия, роспотребнадзор, россельхознадзор, химическая промышленность