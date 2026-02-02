Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/khimprom-867126180.html
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин - 02.02.2026, ПРАЙМ
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин
Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:07+0300
2026-02-02T18:02+0300
россия
промышленность
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867128097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf9b348067d40ff05570a1605a8e3fee.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы сегодня поговорим о развитии химической промышленности, что нужно сделать дополнительно для развития отечественной химической промышленности. В целом, эта отрасль, как известно, играет важнейшую роль в экономике страны. Ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и так далее", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867128097_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b6e7ff08e959e9e6791bdab6d2d12450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин
17:07 02.02.2026 (обновлено: 18:02 02.02.2026)
 
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин

Путин: химпром играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития отечественной химической промышленности. 2 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития отечественной химической промышленности. 2 февраля 2026 - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития отечественной химической промышленности. 2 февраля 2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сегодня поговорим о развитии химической промышленности, что нужно сделать дополнительно для развития отечественной химической промышленности. В целом, эта отрасль, как известно, играет важнейшую роль в экономике страны. Ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и так далее", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
 
РОССИЯПромышленностьРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала