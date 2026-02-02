https://1prime.ru/20260202/khimprom-867126180.html
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин - 02.02.2026
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин
Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:07+0300
2026-02-02T17:07+0300
2026-02-02T18:02+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы сегодня поговорим о развитии химической промышленности, что нужно сделать дополнительно для развития отечественной химической промышленности. В целом, эта отрасль, как известно, играет важнейшую роль в экономике страны. Ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и так далее", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
