Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин

Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин - 02.02.2026, ПРАЙМ

Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин

Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T17:07+0300

2026-02-02T17:07+0300

2026-02-02T18:02+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Химпром в РФ играет важнейшую роль в экономике, ее продукция востребована повсеместно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы сегодня поговорим о развитии химической промышленности, что нужно сделать дополнительно для развития отечественной химической промышленности. В целом, эта отрасль, как известно, играет важнейшую роль в экономике страны. Ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, в энергетике, в агропромышленном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в фармацевтике, электронике и так далее", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.

