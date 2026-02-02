https://1prime.ru/20260202/kim-867113596.html
На Украине выступили с громким заявлением о России
На Украине выступили с громким заявлением о России - 02.02.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили с громким заявлением о России
Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T10:48+0300
2026-02-02T10:48+0300
2026-02-02T10:48+0300
украина
киев
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для The Independent."Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта", — считает он.Кроме того, Ким выразил мнение, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно. В январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. Следующая встреча была назначена на 1 февраля, но, по словам Зеленского, ее перенесли на среду и четверг. По информации из Кремля, американская сторона согласилась, что без решения территориальных вопросов по формуле, предложенной в Анкоридже, невозможно рассчитывать на долгосрочное регулирование конфликта. Одним из ключевых требований Москвы является вывод украинских войск из Донбасса.
https://1prime.ru/20260202/ukraina-867110540.html
https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867110253.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, москва
На Украине выступили с громким заявлением о России
Глава Николаевской области Ким призвал Киев заключить мирное соглашение с Россией