Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине выступили с громким заявлением о России - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/kim-867113596.html
На Украине выступили с громким заявлением о России
На Украине выступили с громким заявлением о России - 02.02.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили с громким заявлением о России
Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T10:48+0300
2026-02-02T10:48+0300
украина
киев
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для The Independent."Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта", — считает он.Кроме того, Ким выразил мнение, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно. В январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. Следующая встреча была назначена на 1 февраля, но, по словам Зеленского, ее перенесли на среду и четверг. По информации из Кремля, американская сторона согласилась, что без решения территориальных вопросов по формуле, предложенной в Анкоридже, невозможно рассчитывать на долгосрочное регулирование конфликта. Одним из ключевых требований Москвы является вывод украинских войск из Донбасса.
https://1prime.ru/20260202/ukraina-867110540.html
https://1prime.ru/20260202/zelenskiy-867110253.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, москва
УКРАИНА, Киев, МОСКВА
10:48 02.02.2026
 
На Украине выступили с громким заявлением о России

Глава Николаевской области Ким призвал Киев заключить мирное соглашение с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для The Independent.
"Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта", — считает он.
Кроме того, Ким выразил мнение, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно.
Работа в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Уничтожить их всех": в США выступили с жестким заявлением об Украине
07:32
В январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. Следующая встреча была назначена на 1 февраля, но, по словам Зеленского, ее перенесли на среду и четверг.
По информации из Кремля, американская сторона согласилась, что без решения территориальных вопросов по формуле, предложенной в Анкоридже, невозможно рассчитывать на долгосрочное регулирование конфликта. Одним из ключевых требований Москвы является вывод украинских войск из Донбасса.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Перегнул палку": на Западе поразились требованию Зеленского к России
07:27
 
УКРАИНАКиевМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала