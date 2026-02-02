https://1prime.ru/20260202/kim-867113596.html

На Украине выступили с громким заявлением о России

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью для The Independent."Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта", — считает он.Кроме того, Ким выразил мнение, что возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно. В январе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. Следующая встреча была назначена на 1 февраля, но, по словам Зеленского, ее перенесли на среду и четверг. По информации из Кремля, американская сторона согласилась, что без решения территориальных вопросов по формуле, предложенной в Анкоридже, невозможно рассчитывать на долгосрочное регулирование конфликта. Одним из ключевых требований Москвы является вывод украинских войск из Донбасса.

