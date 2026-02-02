Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.02.2026 Правящая коалиция Японии может получить до двух третей мандатов
Правящая коалиция Японии может получить до двух третей мандатов
ТОКИО, 2 фев — ПРАЙМ. Правящая коалиция Японии по итогам выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля может получить до двух третей мандатов, что позволит ей самостоятельно продвигать конституционные инициативы без опоры на другие партии, следует из опроса общественного мнения, проведенного на выходных газетой "Асахи". Так, в наиболее благоприятном для правящего лагеря сценарии Либерально-демократическая партия сможет получить до 306 мандатов в нижней палате парламента, а её партнёр по коалиции — Партия обновления Японии (Ниппон исин-но Кай) — до 38 мест. В этом случае суммарно они могут рассчитывать примерно на 344 кресла из 465, что значительно превышает порог в две трети (310 мест), необходимый для продвижения ключевых инициатив, включая принятие поправок к конституции. При медианном сценарии ЛДП прогнозируют около 292 депутатских мандатов, а Партии обновления Японии — порядка 32. Совокупно это даёт около 324 мест, что также обеспечивает коалиции конституционное большинство. Даже в наихудшем для правящего блока варианте ЛДП может получить около 278 мест, а Партия обновления Японии — примерно 25. В этом случае коалиция обеспечит себе около 303 мандатов, то есть для продвижения законопроектов по поправкам к конституции ей придётся искать дополнительные голоса среди депутатов от других партий. В то же время новый оппозиционный блок "Альянс центристских реформ", в который вошли депутаты от Конституционно-демократической партии и партии "Комэйто", рискует резко сократить своё парламентское представительство. Так, при наиболее благоприятном сценарии Альянс может получить до 74 мандатов против 167 до роспуска палаты. При медианном сценарий оппозиционный блок может получить около 60–63 мест, а при пессимистичном сценарии - всего около 48. Это более чем в три раза меньше числа депутатских портфелей, которые у них были до роспуска нижней палаты парламента. Выборы пройдут 8 февраля. Опрос проводился по телефону и путем онлайн-анкетирования 31 января и 1 февраля среди 370 тысяч избирателей.
япония
Экономика, ЯПОНИЯ
07:05 02.02.2026
 
Правящая коалиция Японии может получить до двух третей мандатов

"Асахи": правящая коалиция Японии может получить до двух третей мандатов в парламенте

ТОКИО, 2 фев — ПРАЙМ. Правящая коалиция Японии по итогам выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля может получить до двух третей мандатов, что позволит ей самостоятельно продвигать конституционные инициативы без опоры на другие партии, следует из опроса общественного мнения, проведенного на выходных газетой "Асахи".
Так, в наиболее благоприятном для правящего лагеря сценарии Либерально-демократическая партия сможет получить до 306 мандатов в нижней палате парламента, а её партнёр по коалиции — Партия обновления Японии (Ниппон исин-но Кай) — до 38 мест. В этом случае суммарно они могут рассчитывать примерно на 344 кресла из 465, что значительно превышает порог в две трети (310 мест), необходимый для продвижения ключевых инициатив, включая принятие поправок к конституции.
При медианном сценарии ЛДП прогнозируют около 292 депутатских мандатов, а Партии обновления Японии — порядка 32. Совокупно это даёт около 324 мест, что также обеспечивает коалиции конституционное большинство.
Даже в наихудшем для правящего блока варианте ЛДП может получить около 278 мест, а Партия обновления Японии — примерно 25. В этом случае коалиция обеспечит себе около 303 мандатов, то есть для продвижения законопроектов по поправкам к конституции ей придётся искать дополнительные голоса среди депутатов от других партий.
В то же время новый оппозиционный блок "Альянс центристских реформ", в который вошли депутаты от Конституционно-демократической партии и партии "Комэйто", рискует резко сократить своё парламентское представительство.
Так, при наиболее благоприятном сценарии Альянс может получить до 74 мандатов против 167 до роспуска палаты. При медианном сценарий оппозиционный блок может получить около 60–63 мест, а при пессимистичном сценарии - всего около 48. Это более чем в три раза меньше числа депутатских портфелей, которые у них были до роспуска нижней палаты парламента.
Выборы пройдут 8 февраля.
Опрос проводился по телефону и путем онлайн-анкетирования 31 января и 1 февраля среди 370 тысяч избирателей.
 
Заголовок открываемого материала