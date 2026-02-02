Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На Курилы". Заявление Шойгу о Японии поразило пользователей Сети - 02.02.2026
"На Курилы". Заявление Шойгу о Японии поразило пользователей Сети
"На Курилы". Заявление Шойгу о Японии поразило пользователей Сети - 02.02.2026, ПРАЙМ
"На Курилы". Заявление Шойгу о Японии поразило пользователей Сети
Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают высказывание секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу о наблюдении Москвы за политикой... | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают высказывание секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу о наблюдении Москвы за политикой ускоренной мобилизации, проводимой Токио."Японии следует сосредоточиться на мирной дипломатии с Россией. Это могло бы сэкономить силы &lt;…&gt;. Но наше правительство делает прямо противоположное и буквально стреляет себе в ногу. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп взбешен недальновидностью Токио", — высказался комментатор."Япония ведет крайне непродуманную политику. Нашему правительству не следовало втягивать Россию в свои дрязги с Китаем", — отметил другой."Сотрудничество и взаимодействие между двумя сверхдержавами, Китаем и Россией, имеют решающее значение. Япония сейчас — пешка Соединенных Штатов. Наше правительство нацелилось на российские Курилы. &lt;...&gt; Япония может принять непродуманное решение и развязать войну", — поделился мнением еще один пользователь."Наше правительство демонстрирует признаки внутреннего раскола, особенно по вопросу Китая. Экономика находится в плачевном состоянии. Вероятно, пришло время для полной перестройки высших эшелонов власти", — заключили читатели.В воскресенье Сергей Шойгу заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, что Россия продолжает твёрдую и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Он также подчеркнул, что Москва тщательно следит за проводимой Японией политикой ускоренной милитаризации.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
21:28 02.02.2026
 

"На Курилы". Заявление Шойгу о Японии поразило пользователей Сети

© РИА Новости . Андрей Зима
Курильские острова
Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Зима
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают высказывание секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу о наблюдении Москвы за политикой ускоренной мобилизации, проводимой Токио.
"Японии следует сосредоточиться на мирной дипломатии с Россией. Это могло бы сэкономить силы <…>. Но наше правительство делает прямо противоположное и буквально стреляет себе в ногу. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп взбешен недальновидностью Токио", — высказался комментатор.
"Япония ведет крайне непродуманную политику. Нашему правительству не следовало втягивать Россию в свои дрязги с Китаем", — отметил другой.
"Сотрудничество и взаимодействие между двумя сверхдержавами, Китаем и Россией, имеют решающее значение. Япония сейчас — пешка Соединенных Штатов. Наше правительство нацелилось на российские Курилы. <...> Япония может принять непродуманное решение и развязать войну", — поделился мнением еще один пользователь.
"Наше правительство демонстрирует признаки внутреннего раскола, особенно по вопросу Китая. Экономика находится в плачевном состоянии. Вероятно, пришло время для полной перестройки высших эшелонов власти", — заключили читатели.
В воскресенье Сергей Шойгу заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, что Россия продолжает твёрдую и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Он также подчеркнул, что Москва тщательно следит за проводимой Японией политикой ускоренной милитаризации.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
