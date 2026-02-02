https://1prime.ru/20260202/metall-867112641.html
Стоимость металлов заметно снижается
2026-02-02T10:19+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость металлов заметно снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 3,35%, до 5,7255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Стоимость апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 9,49% к предыдущему закрытию, до 1920,2 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на палладий - на 7,89% - до 1568,75 доллара. При этом фьючерс на алюминий на 9.59 мск дешевел на 3,49% - до 3117,65 доллара за тонну, цена цинка опускалась на 3,56%, до 3272,7 доллара за тонну. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 3,38%, до 13157,5 доллара, алюминия - на 2,31%, до 3144 долларов, стоимость цинка - на 0,29%, до 3402 долларов.
