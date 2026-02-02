Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость металлов заметно снижается - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/metall-867112641.html
Стоимость металлов заметно снижается
Стоимость металлов заметно снижается - 02.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость металлов заметно снижается
Стоимость металлов заметно снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T10:19+0300
2026-02-02T10:19+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83343/79/833437993_0:196:2297:1488_1920x0_80_0_0_cfc096493f4df8a987fc8d5056e8b637.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость металлов заметно снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 3,35%, до 5,7255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Стоимость апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 9,49% к предыдущему закрытию, до 1920,2 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на палладий - на 7,89% - до 1568,75 доллара. При этом фьючерс на алюминий на 9.59 мск дешевел на 3,49% - до 3117,65 доллара за тонну, цена цинка опускалась на 3,56%, до 3272,7 доллара за тонну. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 3,38%, до 13157,5 доллара, алюминия - на 2,31%, до 3144 долларов, стоимость цинка - на 0,29%, до 3402 долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83343/79/833437993_0:0:2041:1531_1920x0_80_0_0_10d9d3bc33028b09c191fd21e7c9aec6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
10:19 02.02.2026
 
Стоимость металлов заметно снижается

Цены на металлы открывают новую неделю ощутимым падением

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Производство золотых слитков. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость металлов заметно снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 3,35%, до 5,7255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Стоимость апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 9,49% к предыдущему закрытию, до 1920,2 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на палладий - на 7,89% - до 1568,75 доллара.
При этом фьючерс на алюминий на 9.59 мск дешевел на 3,49% - до 3117,65 доллара за тонну, цена цинка опускалась на 3,56%, до 3272,7 доллара за тонну.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 3,38%, до 13157,5 доллара, алюминия - на 2,31%, до 3144 долларов, стоимость цинка - на 0,29%, до 3402 долларов.
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала