https://1prime.ru/20260202/metall-867126044.html

ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ

ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ - 02.02.2026, ПРАЙМ

ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ

Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T16:54+0300

2026-02-02T16:54+0300

2026-02-02T16:55+0300

россия

промышленность

рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз рассматривает возможность запрета российского импорта ряда платиновых металлов и меди в рамках новых санкций против Москвы", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, ограничения могут коснуться таких металлов, как иридий, родий, платина и медь. Отмечается, что ЕС планирует принять новый пакет санкций уже в феврале.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, ес