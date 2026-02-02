https://1prime.ru/20260202/metall-867126044.html
ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ
ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ - 02.02.2026, ПРАЙМ
ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ
Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:54+0300
2026-02-02T16:54+0300
2026-02-02T16:55+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз рассматривает возможность запрета российского импорта ряда платиновых металлов и меди в рамках новых санкций против Москвы", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, ограничения могут коснуться таких металлов, как иридий, родий, платина и медь. Отмечается, что ЕС планирует принять новый пакет санкций уже в феврале.
ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС может запретить ввоз иридия, родия, платины и меди из России