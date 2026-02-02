Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз рассматривает возможность запрета российского импорта ряда платиновых металлов и меди в рамках новых санкций против Москвы", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, ограничения могут коснуться таких металлов, как иридий, родий, платина и медь. Отмечается, что ЕС планирует принять новый пакет санкций уже в феврале.
россия, промышленность, рф, ес
РОССИЯ, Промышленность, РФ, ЕС
16:54 02.02.2026 (обновлено: 16:55 02.02.2026)
 
ЕС может запретить ввоз некоторых металлов из России, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может запретить ввоз иридия, родия, платины и меди из России

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / nito
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский союз рассматривает возможность запрета российского импорта ряда платиновых металлов и меди в рамках новых санкций против Москвы", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, ограничения могут коснуться таких металлов, как иридий, родий, платина и медь.
Отмечается, что ЕС планирует принять новый пакет санкций уже в феврале.
 
