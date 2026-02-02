https://1prime.ru/20260202/mid-867132157.html

МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"

МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку" - 02.02.2026, ПРАЙМ

МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"

2026-02-02

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД. "Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств. Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

