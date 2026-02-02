https://1prime.ru/20260202/mid-867132157.html
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку" - 02.02.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T21:19+0300
2026-02-02T21:19+0300
2026-02-02T21:19+0300
газ
россия
запад
сергей лавров
мид
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД. "Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств. Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
https://1prime.ru/20251124/polsha-864867407.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72c2e321bfe91afd1e671c808c3ce89d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, запад, сергей лавров, мид, мировая экономика
Газ, РОССИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД, Мировая экономика
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва "Северного потока"