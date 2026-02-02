Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.02.2026 МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку" - 02.02.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"
Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД. "Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств. Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Новости
газ, россия, запад, сергей лавров, мид, мировая экономика
Газ, РОССИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД, Мировая экономика
21:19 02.02.2026
 
МИД: Россия полна решимости добиться справедливости по "Северному потоку"

МИД: Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва "Северного потока"

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД.
"Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств. Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
ГазРОССИЯЗАПАДСергей ЛавровМИДМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала