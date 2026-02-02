Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атаки ВСУ на КТК подрывают стабильность в мире, заявили в МИД России - 02.02.2026
Атаки ВСУ на КТК подрывают стабильность в мире, заявили в МИД России
2026-02-02T20:45+0300
2026-02-02T21:37+0300
россия
черное море
сергей лавров
всу
мид
в мире
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иностранных нефтяных танкеров очевидно подрывают стабильность производственно-сбытовых цепочек в мире, заявил МИД РФ. "Что касается неоднократных атак ВСУ на транснациональную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и иностранные гражданские нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки в Чёрном море нефти по международным контрактам, то очевидно, что они подрывают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в ответах министерства на вопросы к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
черное море
россия, черное море, сергей лавров, всу, мид, в мире
РОССИЯ, Черное море, Сергей Лавров, ВСУ, МИД, В мире
20:45 02.02.2026 (обновлено: 21:37 02.02.2026)
 
Атаки ВСУ на КТК подрывают стабильность в мире, заявили в МИД России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иностранных нефтяных танкеров очевидно подрывают стабильность производственно-сбытовых цепочек в мире, заявил МИД РФ.
"Что касается неоднократных атак ВСУ на транснациональную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и иностранные гражданские нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки в Чёрном море нефти по международным контрактам, то очевидно, что они подрывают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в ответах министерства на вопросы к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
РОССИЯ Черное море Сергей Лавров ВСУ МИД В мире
 
 
