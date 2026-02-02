https://1prime.ru/20260202/mid-867132748.html
Атаки ВСУ на КТК подрывают стабильность в мире, заявили в МИД России
2026-02-02T20:45+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иностранных нефтяных танкеров очевидно подрывают стабильность производственно-сбытовых цепочек в мире, заявил МИД РФ. "Что касается неоднократных атак ВСУ на транснациональную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и иностранные гражданские нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки в Чёрном море нефти по международным контрактам, то очевидно, что они подрывают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в ответах министерства на вопросы к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
