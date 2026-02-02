Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.02.2026
Продажи новых легковых автомобилей в России снизились
Продажи новых легковых автомобилей в России снизились - 02.02.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России снизились
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизились на 7% в годовом выражении и составили 81,9 тысячи единиц, сообщил Минпромторг
2026-02-02T18:39+0300
2026-02-02T18:39+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизились на 7% в годовом выражении и составили 81,9 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 81 942 штуки (-7% по сравнению с январём 2025 года)", - говорится в сообщении министерства. При этом в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) продажи в первый месяц года составили 5 633 штуки (-28% в годовом выражении). Продажи грузовиков упали на 39% к январю 2025 года и составили 3 248 штук, а в сегменте автобусов снижение составило 25%, до 597 штук.
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128909.html
рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
18:39 02.02.2026
 
Продажи новых легковых автомобилей в России снизились

Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 7%

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизились на 7% в годовом выражении и составили 81,9 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 81 942 штуки (-7% по сравнению с январём 2025 года)", - говорится в сообщении министерства.
При этом в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) продажи в первый месяц года составили 5 633 штуки (-28% в годовом выражении). Продажи грузовиков упали на 39% к январю 2025 года и составили 3 248 штук, а в сегменте автобусов снижение составило 25%, до 597 штук.
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли
БизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
