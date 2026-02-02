Продажи новых легковых автомобилей в России снизились

https://1prime.ru/20260202/minpromtorg-867129202.html
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января 2026 года снизились на 7% в годовом выражении и составили 81,9 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 81 942 штуки (-7% по сравнению с январём 2025 года)", - говорится в сообщении министерства. При этом в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) продажи в первый месяц года составили 5 633 штуки (-28% в годовом выражении). Продажи грузовиков упали на 39% к январю 2025 года и составили 3 248 штук, а в сегменте автобусов снижение составило 25%, до 597 штук.
