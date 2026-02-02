https://1prime.ru/20260202/minpromtorg-867129348.html

Минпромторг оценил долю российской техники на автомобильном рынке

Минпромторг оценил долю российской техники на автомобильном рынке - 02.02.2026

Минпромторг оценил долю российской техники на автомобильном рынке

Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе 2026 года составила 60% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные... | 02.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе 2026 года составила 60% против 52% годом ранее, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Доля российской техники по итогам января 2026 года выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 60%", - говорится в сообщении министерства. Минпромторг в понедельник отчитался о результатах продаж новых транспортных средств в России по итогам января 2026 года. Так, при общем снижении рынка на 11% в годовом выражении, продажи машин, выпущенных на территории страны выросли на 3%.

