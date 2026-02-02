https://1prime.ru/20260202/mishustin-867106675.html
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства - 02.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T03:00+0300
2026-02-02T03:00+0300
2026-02-02T03:00+0300
экономика
россия
рф
белоруссия
москва
михаил мишустин
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867106675.jpg?1769990437
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
рф
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, белоруссия, москва, михаил мишустин, совет министров
Экономика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, совет министров
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства с Турчиным
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.