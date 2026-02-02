Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства - 02.02.2026
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина. "Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
03:00 02.02.2026
 
Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства

Мишустин проведет заседание Совета министров Союзного государства с Турчиным

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
 
