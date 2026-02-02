Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа проведет акцию в поддержку Всемирного дня борьбы против рака - 02.02.2026
Мосбиржа проведет акцию в поддержку Всемирного дня борьбы против рака
12:03 02.02.2026 (обновлено: 12:04 02.02.2026)
 

Мосбиржа проведет акцию в поддержку Всемирного дня борьбы против рака

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Московская биржа проведет благотворительную акцию в поддержку Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно проводится 4 февраля. Цель акции – помочь больным и их близким, а также повысить осведомленность общества об онкологических заболеваниях, их профилактике и лечении.
В рамках акции срочный рынок Московской биржи перечислит полный объем биржевой комиссии от сделок со всеми фьючерсами и опционами, заключенными в этот день, на благотворительные цели. Таким образом, клиенты, заключившие сделку с фьючерсами или опционами 4 февраля 2026 года, примут участие в благотворительной акции и смогут оказать помощь в борьбе с раком. В этот день на сайте биржи можно следить за объемом собранных средств в реальном времени.
"В день благотворительности на срочном рынке Московской биржи каждая сделка станет реальной помощью для тех, кто сегодня борется с онкологией. Как инфраструктура российского финансового рынка мы объединяем частных инвесторов, профессиональных участников, новичков и профессионалов, и 4 февраля все они могут быть уверены, что каждая заключенная сделка на срочном рынке – это вклад в доброе дело", - отметил Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи.
Биржевая комиссия, собранная в этот торговый день, будет передана в фонд "Онкологика" для помощи взрослым людям с онкологическими заболеваниями и их близким по всей России.
По словам учредителя и президента фонда Мирославы Сергиенко, сотрудничество с Московской биржей — это важный знак доверия.
"Мы искренне благодарны Мосбирже за это партнёрство и готовность быть рядом с теми, кому особенно необходимо участие, устойчивость и человеческое внимание. Средства будут направлены на реализацию программ Консультационного центра и психологической помощи пациентам и их близким", - указала она.
Инициативу Московской биржи поддержали СберИнвестиции и Цифра брокер, которые также направят брокерскую комиссию, полученную от операций клиентов на срочном рынке 4 февраля, в пользу благотворительного фонда "Онкологика".
 
