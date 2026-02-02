Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком - 02.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком - 02.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T02:48+0300
2026-02-02T02:48+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая ссылка, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В мессенджер приходит сообщение, якобы от популярного маркетплейса. Например: "Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля". Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После "входа" данные аккаунта попадают к мошенникам", - рассказали в пресс-службе. Целевой группой такой мошеннической схемы являются активные пользователи маркетплейсов. Февраль наиболее актуален для такой мошеннической схемы, так как маркетплейсы часто проводят акции и кешбэк-программы после новогоднего шопинга. "Мошенники используют этот факт для прикрытия", - уточняют в "Мошеловке". Эксперты советуют не переходить по ссылкам из мессенджеров от неизвестных контактов или якобы служб поддержки. А для входа в любой сервис всегда набирать его адрес вручную или использовать закладки в браузере. "Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах", - заключили они.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
02:48 02.02.2026
 
Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком

Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком за онлайн-покупки

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут рассылать россиянам сообщения в мессенджеры якобы с кешбэком за онлайн-покупки на маркетплейсах, на деле в них будет фишинговая ссылка, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В мессенджер приходит сообщение, якобы от популярного маркетплейса. Например: "Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля". Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После "входа" данные аккаунта попадают к мошенникам", - рассказали в пресс-службе.
Целевой группой такой мошеннической схемы являются активные пользователи маркетплейсов.
Февраль наиболее актуален для такой мошеннической схемы, так как маркетплейсы часто проводят акции и кешбэк-программы после новогоднего шопинга. "Мошенники используют этот факт для прикрытия", - уточняют в "Мошеловке".
Эксперты советуют не переходить по ссылкам из мессенджеров от неизвестных контактов или якобы служб поддержки. А для входа в любой сервис всегда набирать его адрес вручную или использовать закладки в браузере.
"Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах", - заключили они.
 
Заголовок открываемого материала