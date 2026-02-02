https://1prime.ru/20260202/moshenniki-867115008.html
Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 18,5 миллиона рублей
2026-02-02T11:56+0300
2026-02-02T11:56+0300
2026-02-02T11:56+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. "Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее 18,5 миллионов рублей. Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования дела по факту мошенничества", - говорится в сообщении. В целом за минувшую неделю, по данным прокуратуры, от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, их финансовые потери превысили 33 миллиона рублей.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
общество
ТЮМЕНЬ, 2 фев - ПРАЙМ.
Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее 18,5 миллионов рублей. Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования дела по факту мошенничества", - говорится в сообщении.
В целом за минувшую неделю, по данным прокуратуры, от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, их финансовые потери превысили 33 миллиона рублей.