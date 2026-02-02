Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 18,5 миллиона рублей - 02.02.2026
Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 18,5 миллиона рублей
ТЮМЕНЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. "Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее 18,5 миллионов рублей. Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования дела по факту мошенничества", - говорится в сообщении. В целом за минувшую неделю, по данным прокуратуры, от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, их финансовые потери превысили 33 миллиона рублей.
Общество
11:56 02.02.2026
 
Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 18,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Денежные купюры. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее 18,5 миллионов рублей. Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования дела по факту мошенничества", - говорится в сообщении.
В целом за минувшую неделю, по данным прокуратуры, от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, их финансовые потери превысили 33 миллиона рублей.
 
