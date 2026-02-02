Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В метро Москвы могут ввести новые меры по досмотру мобильных телефонов - 02.02.2026, ПРАЙМ
В метро Москвы могут ввести новые меры по досмотру мобильных телефонов
В метро Москвы могут ввести новые меры по досмотру мобильных телефонов - 02.02.2026, ПРАЙМ
В метро Москвы могут ввести новые меры по досмотру мобильных телефонов
Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T20:01+0300
2026-02-02T20:01+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в метро Москвы в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок - приоритет Московского метрополитена. В рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом министерства транспорта Российской Федерации, на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.
Запуск первого беспилотного поезда Ласточка на МЦК - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Савельев рассказал о планах по созданию беспилотной линии метро
16 января, 23:06
 
